Сколько сезонов в сериале "Лейла"?

Олег Скрынько 30 июля 2025 Дата обновления: 30 июля 2025
Наш ответ:

«Лейла» — турецкий мелодраматический сериал, который продолжает выходить по сей день. В общей сложности сериал состоит из одного сезона.

Напоминаем вам сюжет шоу. Лейла — светлая и жизнерадостная девочка, тяжело пережившая смерть матери. Когда она только начинает приходить в себя, её ждёт новый удар: отец решает снова жениться. Однако мачеха, за внешней добротой которой скрывается жестокость, быстро показывает своё настоящее лицо. Лейла пытается открыть отцу глаза, но вскоре он трагически погибает. Оставшись без защиты, девочка оказывается выброшенной на свалку, где ей приходится бороться за выживание. Лишь благодаря добрым людям она находит поддержку и обретает новую семью. Но с годами боль не утихает — Лейла мечтает о мести. И однажды она возвращается, чтобы расплатиться со своей мачехой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лейла
Лейла драма, мелодрама
2024, Турция
9.0
