Сколько сезонов в сериале «Лесник»?

«Лесник» — российский детективный сериал, выходивший на телеканале НТВ в 2011–2017 годах. Проект насчитывает четыре сезона: оригинальный «Лесник» (2011), «Лесник. Продолжение» (2012), «Лесник 3» (2015) и «Лесник. Своя земля» (2017).
По сюжету экс-спецназовец Леонид Зубов работает лесником в тайге и вместе со своими товарищами раскрывает преступления, связанные с браконьерством, криминалом и махинациями. Кроме того, Зубов оказывает помощь жителям деревни Ольховка. Также имеется мелодраматическая линия: в Зубова влюблена деревенская фельдшер Вера Большаева. Зубов же колеблется, поскольку не знает, способен ли он сойтись с другой женщиной, потеряв любимую жену. Также у Зубова есть друзья в лице охотника Глеба Сивого и следователя Виктора Дронова.
