Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Красота в темных тонах»

Сколько сезонов в сериале «Красота в темных тонах»

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 24 февраля 2026 Дата обновления ответа: 24 февраля 2026

«Красота в темных тонах» — популярное шоу Netflix, созданное плодовитым шоураннером Тайлером Перри.

Точное количество сезонов

В сериале «Красота в темных тонах» 2 сезона.

Также публикуем подробный график выхода всех серий:

Первый сезон

  • Серия 1 — 24 октября 2024
  • Серия 2 — 24 октября 2024
  • Серия 3 — 24 октября 2024
  • Серия 4 — 24 октября 2024
  • Серия 5 — 24 октября 2024
  • Серия 6 — 24 октября 2024
  • Серия 7 — 24 октября 2024
  • Серия 8 — 24 октября 2024
  • Серия 9 — 6 марта 2025
  • Серия 10 — 6 марта 2025
  • Серия 11 — 6 марта 2025
  • Серия 12 — 6 марта 2025
  • Серия 13 — 6 марта 2025
  • Серия 14 — 6 марта 2025
  • Серия 15 — 6 марта 2025
  • Серия 16 — 6 марта 2025


Второй сезон

  • Серия 1 — 11 сентября 2025
  • Серия 2 — 11 сентября 2025
  • Серия 3 — 11 сентября 2025
  • Серия 4 — 11 сентября 2025
  • Серия 5 — 11 сентября 2025
  • Серия 6 — 11 сентября 2025
  • Серия 7 — 11 сентября 2025
  • Серия 8 — 11 сентября 2025
  • Серия 9 — 11 сентября 2025
  • Серия 10 — 19 марта 2026
  • Серия 11 — 19 марта 2026
  • Серия 12 — 19 марта 2026
  • Серия 13 — 19 марта 2026
  • Серия 14 — 19 марта 2026
  • Серия 15 — 19 марта 2026
  • Серия 16 — 19 марта 2026

О чем сериал:

Кимми и Мэллори — две женщины, которым, казалось бы, никогда не суждено было встретиться. Одна вынуждена выживать с нуля после того, как родная мать выставила её за дверь. Другая купается в роскоши и заправляет собственным успешным бизнесом. Но судьба решает иначе: их пути неожиданно переплетаются, затягивая героинь в водоворот событий, которые навсегда изменят жизнь обеих.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Красота в темных тонах
Красота в темных тонах драма
2024, США
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Сколько серий в сериале «Далекий город»? 1 комментарий
Куда делась Бала в сериале «Основание: Орхан»? 1 комментарий
Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"? 5 комментариев
После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе
Тоже считаете, что «Маша и Медведь» опасны для детей? Тогда вот 5 мультиков, которые могут заменить хит — по совету от ИИ
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс»
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше