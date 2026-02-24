Сколько сезонов в сериале «Красота в темных тонах»

«Красота в темных тонах» — популярное шоу Netflix, созданное плодовитым шоураннером Тайлером Перри.
В сериале «Красота в темных тонах» 2 сезона.
Также публикуем подробный график выхода всех серий:
Первый сезон
Второй сезон
Кимми и Мэллори — две женщины, которым, казалось бы, никогда не суждено было встретиться. Одна вынуждена выживать с нуля после того, как родная мать выставила её за дверь. Другая купается в роскоши и заправляет собственным успешным бизнесом. Но судьба решает иначе: их пути неожиданно переплетаются, затягивая героинь в водоворот событий, которые навсегда изменят жизнь обеих.
