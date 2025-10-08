Сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?

Сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 8 октября 2025 Дата обновления ответа: 8 октября 2025

«Король Талсы» — американский сериал в жанре криминальной драмы с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Создателем проекта выступает выдающийся шоураннер Тейлор ШериданЙеллоустоун», «Мэр Кингстауна»).

Сколько сезонов включает сериал?

На данный момент «Король Талсы» насчитывает три сезона. 16 сентября 2025 года шоу было официально продлено на четвертый сезон. Согласно авторитетному ресурсу Deadline, Paramount+ и Сталлоне всего планируют выпустить шесть сезонов.

  • Сезон 1 (9 ноября 2022 — 8 января 2023 года) — 9 эпизодов
  • Сезон 2 (15 сентября 2024 года — 17 ноября 2024 года) — 10 эпизодов
  • Сезон 3 (21 сентября 2025 года — 23 ноября 2025 года) — 10 эпизодов

О чем сериал

В центре сюжета — Дуайт «Генерал» Манфреди, криминальный авторитет, который вышел из тюрьмы после 25-летнего заключения и оказался сослан собственной мафиозной семьей в Талсу, штат Оклахома. Однако герой решил не мириться с такой участью и быстро приступил к созданию собственной преступной империи.

