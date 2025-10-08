Сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?

«Король Талсы» — американский сериал в жанре криминальной драмы с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Создателем проекта выступает выдающийся шоураннер Тейлор Шеридан («Йеллоустоун», «Мэр Кингстауна»).
На данный момент «Король Талсы» насчитывает три сезона. 16 сентября 2025 года шоу было официально продлено на четвертый сезон. Согласно авторитетному ресурсу Deadline, Paramount+ и Сталлоне всего планируют выпустить шесть сезонов.
В центре сюжета — Дуайт «Генерал» Манфреди, криминальный авторитет, который вышел из тюрьмы после 25-летнего заключения и оказался сослан собственной мафиозной семьей в Талсу, штат Оклахома. Однако герой решил не мириться с такой участью и быстро приступил к созданию собственной преступной империи.
