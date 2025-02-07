Сколько сезонов в сериале "Комиссар Рекс"?

Наш ответ:

Оригинальный австрийско-немецкий сериал «Комиссар Рекс» состоит из 10 сезонов, которые пользовались особой популярностью в России. У сериала также был итальянский ремейк, в свою очередь включающий в себя 8 сезонов и пользовавшийся куда меньшим успехом у публики.



Немецкая овчарка Рекс — не просто собака, а полноправный сотрудник Венской криминальной полиции, специализирующийся на расследовании убийств. Его острый нюх, отвага и преданность напарникам делают его грозой преступников. Когда нужна скорость в погоне, ловкость, чтобы незаметно подкрасться к вооружённому злодею, или решимость, чтобы принять удар вместо человека, Рекс всегда на высоте. Но вне службы он позволяет себе немного шалостей: гоняется за мячиком, хитро крадёт у хозяина обед и, невинно виляя хвостом, делает вид, что тут ни при чём.