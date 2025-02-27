Сколько сезонов в сериале "Инспектор Гаврилов"?

Меню
Олег Скрынько 27 февраля 2025 Дата обновления: 27 февраля 2025
Наш ответ:

«Инспектор Гаврилов» - комедийный сериал, выходящий на стриминговой платформе Start. На данный момент шоу состоит из двух сезонов. Последний продолжает выходить прямо сейчас и завершится 11 апреля 2025 года.

Напомним вам, о чем рассказывается в сериале. Рецидивист Саша Медный решает завязать с криминалом и начать новую жизнь. Но перед этим он планирует провернуть последнее, идеальное ограбление. Однако всё идёт не по плану, и, спасаясь от полиции, ему приходится бежать. В поисках укрытия он садится в поезд до Владивостока, где случайная встреча меняет его судьбу. В купе, за рюмкой спиртного, он знакомится с майором Гавриловым. Воспользовавшись моментом, Медный присваивает его документы и форму. Так он оказывается в небольшом городке Усть-Шахтинске, где неожиданно для себя становится начальником местного отдела полиции.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Инспектор Гаврилов
Инспектор Гаврилов комедия
2024, Россия
0.0
