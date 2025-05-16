Меню
Сколько сезонов в сериале "И просто так"?

Олег Скрынько 16 мая 2025 Дата обновления: 16 мая 2025
Наш ответ:

«И просто так» - спин-офф «Секса в большом городе», третий сезон которого выйдет на экраны в конце мая. Таким образом, на данный момент точно запланирован выпуск трех сезонов, тогда как производство четвертого пока что остается под вопросом.

«И просто так» — это откровенный и трогательный сериал о жизни после пятидесяти, когда новые впечатления всё чаще сопровождаются потерями. Спустя два десятилетия после «Секса в большом городе» Кэрри, Миранда и Шарлотта по-прежнему неразлучны. Кэрри ведёт подкаст, Шарлотта занимается детьми и школьными хлопотами, а Миранда снова становится студенткой. За традиционными обедами подруги обсуждают смешные и неловкие моменты повседневности, делятся переживаниями и продолжают удивляться жизни и себе. Теперь в разговорах меньше про секс и больше — про утраты: людей, воспоминания, любимые места. Но даже грусть героини переживают в своём стиле — с иронией, шармом и изяществом. Кэрри больше не ищет ответы на всё, а учится принимать непредсказуемую реальность — ту самую, что просто происходит… и просто так.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

И просто так
И просто так драма, комедия, мелодрама
2021, США
0.0
