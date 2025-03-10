Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Гравити Фолз"?

Сколько сезонов в сериале "Гравити Фолз"?

Олег Скрынько 10 марта 2025 Дата обновления: 10 марта 2025
Наш ответ:

«Гравити Фолз» - один из самых популярных мультсериалов современности. Он выходил в период с 2012 по 2016 год и состоял из двух сезонов.

Напомним вам сюжет сериала. 12-летние близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс проводят лето в провинциальном городке Гравити Фолз, штат Орегон, у своего двоюродного дедушки Стэна. Он владеет сувенирной лавкой «Хижина Чудес», полной странных экспонатов, и заставляет детей помогать по хозяйству. Однажды, выполняя поручение Стэна, Диппер находит в лесу загадочный дневник с описанием паранормальных явлений. Оказывается, Гравити Фолз — место, где реальность полна тайн и опасностей. Близнецы решают узнать, кому принадлежит дневник, и сталкиваются с невероятными существами и загадками, которые превратят их лето в настоящее приключение.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гравити Фолз
Гравити Фолз приключения, детектив, мистика
2012, США
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше