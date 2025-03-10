Сколько сезонов в сериале "Гравити Фолз"?

Наш ответ:

«Гравити Фолз» - один из самых популярных мультсериалов современности. Он выходил в период с 2012 по 2016 год и состоял из двух сезонов.



Напомним вам сюжет сериала. 12-летние близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс проводят лето в провинциальном городке Гравити Фолз, штат Орегон, у своего двоюродного дедушки Стэна. Он владеет сувенирной лавкой «Хижина Чудес», полной странных экспонатов, и заставляет детей помогать по хозяйству. Однажды, выполняя поручение Стэна, Диппер находит в лесу загадочный дневник с описанием паранормальных явлений. Оказывается, Гравити Фолз — место, где реальность полна тайн и опасностей. Близнецы решают узнать, кому принадлежит дневник, и сталкиваются с невероятными существами и загадками, которые превратят их лето в настоящее приключение.