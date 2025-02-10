Сколько сезонов в сериале "Голяк"?

Наш ответ:

«Голяк» - британский телесериал, который остается одним из главных хитов последних лет. На экраны вышло уже шесть сезонов, а впереди зрителей ждет седьмой.



Напомним вам о том, что происходит в сериале. У героя биполярное расстройство. Он живет в фургоне на окраине леса и зарабатывает нелегальными способами. Никогда не сидит без дела. Его единственный стабильный доход — подпольная плантация марихуаны. Он хочет расширить бизнес, но это потребует сотрудничества с криминальными боссами, а делиться не хочется. Вместе с ним в аферах участвуют пятеро друзей: бармен, цыган, заика, владелец клуба и автомеханик. Они угоняют машины, крадут циркового льва и антикварное дилдо. Их авантюры полны черного юмора и нецензурной лексики, но их это не останавливает.