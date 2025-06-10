Меню
Сколько сезонов в сериале "Финес и Ферб"?

Сколько сезонов в сериале "Финес и Ферб"?

10 июня 2025
Наш ответ:

«Финес и Ферб» - мультсериал, который состоит из пяти сезонов, включающих в себя 241 эпизод.

Главные герои — два сводных брата, Финес Флинн и Ферб Флетчер, которые каждое лето придумывают невероятные изобретения и приключения: то строят гигантские американские горки во дворе, то летают в космос, то создают собственный пляж. Их старшая сестра Кэндис постоянно пытается «застукать» их за этим, чтобы показать маме, но братья всегда успевают уничтожить доказательства в самый последний момент. Параллельно развивается вторая сюжетная линия: их домашний утконос Перри на самом деле — секретный агент, который противостоит злому (но смешному) учёному Доктору Дофеншмирцу. Тот каждый день придумывает новые «-инаторы» (например, «Увеличинатор» или «Обменяинатор»), но Перри всегда его останавливает. Серии построены по одной схеме, но это не делает их скучными — наоборот, фирменный юмор, запоминающиеся песни и неожиданные повороты держат зрителей в восторге.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Финес и Ферб
Финес и Ферб комедия, детский
2007, США
0.0
