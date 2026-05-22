Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Ферма Кларксона»?

Сколько сезонов в сериале «Ферма Кларксона»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 мая 2026 Дата обновления ответа: 22 мая 2026

У документального сериала «Ферма Кларксона» 5 сезонов. Премьера финального, пятого сезона, состоявшего из 8 эпизодов, состоялась в июне 2026 года. Все выпущенные эпизоды доступны для просмотра на платформе Amazon Prime Video.

О чем шоу

Купив ферму площадью 1000 акров в Чиппинг-Нортоне, Котсуолдс, много лет назад, ведущий Джереми Кларксон неожиданно узнает, что управляющий решил уйти на пенсию. Джереми решает не отказываться от собственности и берет управление фермой на себя, но дело в том, что у него нет опыта в сельском хозяйстве.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ферма Кларксона
Ферма Кларксона комедия, приключения, телешоу
2021, Великобритания
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Раз в неделю заливаю в раковину соленую воду — раствор творит чудеса и экономит кучу времени
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
Теории и практики недостаточно: россиян заставят сдавать третий экзамен в автошколах – в разы сложнее прошлых вместе взятых
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
Включил «Трех богатырей», а в них нет правды о прошлом Алеши: отвечаем, где родился и умер былинный молодец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше