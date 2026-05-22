Сколько сезонов в сериале «Ферма Кларксона»?

У документального сериала «Ферма Кларксона» 5 сезонов. Премьера финального, пятого сезона, состоявшего из 8 эпизодов, состоялась в июне 2026 года. Все выпущенные эпизоды доступны для просмотра на платформе Amazon Prime Video.
Купив ферму площадью 1000 акров в Чиппинг-Нортоне, Котсуолдс, много лет назад, ведущий Джереми Кларксон неожиданно узнает, что управляющий решил уйти на пенсию. Джереми решает не отказываться от собственности и берет управление фермой на себя, но дело в том, что у него нет опыта в сельском хозяйстве.
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