Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Эйфория»?

Сколько сезонов в сериале «Эйфория»?

Олег Скрынько 30 мая 2025 Дата обновления: 30 мая 2025
Наш ответ:

«Эйфория» — американский драматический сериал о подростках, стартовавший в 2019 году. На данный момент шоу состоит из двух сезонов, а также двух специальных выпусков. Третий сезон был официально анонсирован еще в феврале 2022 года, но по разным причинам производство откладывалось. Дошло даже до того, что актерский состав был распущен — артистам было позволено браться за другие проекты. К счастью для поклонников, третий сезон все же стал на производственные рельсы. Съемки начались в феврале 2025 года в Лос-Анджелесе. Ожидается, что третий сезон выйдет в 2026 году. Произойдет существенный скачок во времени, так что действие будет разворачиваться уже не в школе. Скорее всего, третий сезон станет заключительным.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Эйфория
Эйфория драма, криминал, триллер
2019, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше