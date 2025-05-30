Сколько сезонов в сериале «Эйфория»?

Наш ответ:

«Эйфория» — американский драматический сериал о подростках, стартовавший в 2019 году. На данный момент шоу состоит из двух сезонов, а также двух специальных выпусков. Третий сезон был официально анонсирован еще в феврале 2022 года, но по разным причинам производство откладывалось. Дошло даже до того, что актерский состав был распущен — артистам было позволено браться за другие проекты. К счастью для поклонников, третий сезон все же стал на производственные рельсы. Съемки начались в феврале 2025 года в Лос-Анджелесе. Ожидается, что третий сезон выйдет в 2026 году. Произойдет существенный скачок во времени, так что действие будет разворачиваться уже не в школе. Скорее всего, третий сезон станет заключительным.