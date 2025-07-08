Меню
Сколько сезонов в сериале "Этим летом я стала красивой"?

8 июля 2025
Наш ответ:

«Этим летом я стала красивой» - телесериал, стартовавший на Prime Video в 2022 году. В общей сложности на экраны вышло два сезона, тогда как третий стартует 16 июля и завершится 17 сентября 2025 года. Таким образом, на данный момент в сериале три сезона.

История рассказывает о шестнадцатилетней Изабель «Белли» Конклин, чья семья уже много лет дружит с Сюзанной Фишер и её сыновьями — Джеремайей и Конрадом, в которого Белли была влюблена с десяти лет. Прошлые события оставили отпечаток на отношениях между Белли и братьями Фишерами, и теперь ей предстоит не только справиться с трудностями взросления и первой любви, но и осознать, что перемены — это естественная часть жизни. Каждое лето семья Белли приезжает в Казинс-Бич, где останавливается в доме лучшей подруги её матери. В детстве Белли чувствовала себя лишней среди четверых детей, будучи самой младшей и единственной девочкой, но этим летом всё изменилось — Конрад и Джеремайя наконец заметили, как она повзрослела. Их внимание дарит Белли надежду, что это лето станет для неё по-настоящему особенным.

