Сколько сезонов в сериале "Эмили в Париже"?

Наш ответ:

«Эмили в Париже» — один из самых успешных оригинальных проектов Netflix, который с 2020 года привлекает внимание зрителей на стриминговой платформе. На данный момент сериал включает четыре сезона. Первая часть четвертого сезона вышла 15 августа 2024 года, а вторая половина ожидается 12 сентября 2024 года.



История рассказывает о Эмили Купер, менеджере по маркетингу из Чикаго, которая внезапно получает шанс поехать в Париж вместо своей начальницы. Приняв вызов, Эмили отправляется в годичную командировку в город мечты. Погруженная в чарующую атмосферу французской столицы, она начинает вести блог о своей новой жизни. Однако адаптация на новом месте оказывается сложной: языковой барьер, одиночество и снобизм французов к иностранцам создают трудности. На протяжении сериала Эмили старается влиться в коллектив, понять местную культуру, завести друзей и наладить личную жизнь.