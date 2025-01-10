Сколько сезонов в сериале "Джек Ричер"?

«Джек Ричер» - детективный экшен сериал от Amazon Prime Video, который является экранизацией одноименного цикла романов, пользующихся в США огромной популярностью, В общей сложности сериал насчитывает три сезона. Премьера третьего сезона стоится на стриминге 20 февраля 2025 года.
Бывший майор военной полиции Джек Ричер приезжает в небольшой городок, где его неожиданно арестовывают по подозрению в убийстве. Однако вскоре полицейские осознают, что этот крепкий и внушительный мужчина вовсе не виновен. Тогда Ричер решает использовать свои навыки, чтобы помочь им найти настоящих преступников. В новом сезоне он берется за очередное расследование, которое преподнесет бесстрашному герою немало сюрпризов.
Авторизация по e-mail