Сколько сезонов в сериале "Дылды"?

Сколько сезонов в сериале "Дылды"?

Олег Скрынько 1 августа 2025 Дата обновления: 1 августа 2025
Наш ответ:

«Дылды» - спортивная драма с элементами комедии, выходившая на телеэкраны с 2019 по 2022 год. Всего на экраны вышли 3 сезона, включающие в себя 59 эпизодов.

Напоминаем вам сюжет сериала. Михаил Ковалёв — талантливый, но скандально известный волейбольный тренер, чья карьера рушится из-за грубого нрава и пренебрежительного отношения к женщинам. Чтобы снова попасть в Суперлигу, ему дают последний шанс — возглавить женскую студенческую команду из провинции и привести её к победе в чемпионате. Однако на пути к цели Ковалёву придётся не только усмирить собственную гордыню, но и столкнуться с сопротивлением: строгий проректор Ирина контролирует каждый шаг, а бывшая возлюбленная Наталья, которая не забыла старых обид, явно не собирается ему помогать.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дылды
Дылды комедия, спорт
2019, Россия
0.0
