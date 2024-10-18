Сколько сезонов в сериале «Два холма»?

Меню
Олег Скрынько 18 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Два холма» — российский антиутопическая комедия, премьера которой состоялась в апреле 2022 года, когда начал выходить дебютный сезон. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и START. На данный момент проект насчитывает два сезона. Первый включает двенадцать эпизодов, тогда как второй, вышедший в 2023 год, — тринадцать. Хронометраж каждой серии составляет в районе 26 минут. В июле 2024 года был официально анонсирован третий сезон. Съемки начались в августе. Даты выхода новых серий пока не объявлены. Возможно, шоу вернется в конце 2024 года. Действие третьего сезона будет иметь место через полгода после событий, изображенных в третьем сезоне.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Два холма
Два холма комедия
2022, Россия
0.0
