Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Девушки с Макаровым"?

Сколько сезонов в сериале "Девушки с Макаровым"?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 14 января 2025
Наш ответ:

«Девушки с Макаровым» - комедийный сериал от ТНТ, который уже несколько лет остается большим зрительским хитом. На данный момент доступны четыре полноценных сезона, тогда как пятый стартует в телеэфире уже 20 января 2025 года.

Кратко напомним сюжет. Начальник уголовного розыска Бутово Павел Сергеевич Макаров после конфликта с руководством получает новый коллектив: вместо опытных оперативников ему назначают четырёх выпускниц полицейской академии. Каждая из них обладает уникальным характером: одна — высокомерная всезнайка, другая — красивая, но легкомысленная, третья — прямолинейная и решительная, а четвёртая — добрая и наивная мать, больше заботящаяся о сыне, чем о службе. Их неопытность раздражает Макарова, который и без того скептически относится к женщинам в полиции. Он стремится избавиться от новобранок, но те решительно настроены доказать свою профессиональную состоятельность и правильность выбора профессии.

