Сколько сезонов в сериале "Детство Шелдона"?

Сколько сезонов в сериале "Детство Шелдона"?

Олег Скрынько 13 февраля 2024 Дата обновления: 13 февраля 2024
Наш ответ:

"Детство Шелдона" - это ситком, созданный Чаком Лорри и Стивеном Моларо для телеканала CBS в качестве спин-оффа сериала "Теория Большого взрыва". Сериал рассказывает о юном Шелдоне Купере, который живет с семьей в Восточном Техасе. Главную роль исполняет Иэн Армитедж, а Джим Парсонс, который ранее сыграл Шелдона в "Теории Большого взрыва", выступает в роли рассказчика.
В марте 2021 года CBS продлил сериал на пятый, шестой и седьмой сезоны. Показ шестого сезона начался 29 сентября 2022 года. К маю 2023 года на экранах было показано 127 эпизодов "Детства Шелдона".
В 7-м сезоне сериала история Шелдона Купера продолжается. Этот молодой гений уже в девять лет впитывает знания старших. После поездки в Германию с Мэри в предыдущем сезоне, новости о торнадо в Медфорде добираются до Шелдона и Мэри, находящихся в Германии, в то время как остальные члены семьи Куперов сталкиваются с природными бедствиями, вызванными торнадо. В доме Куперов царит хаос, и новый сезон обещает продолжать увлекательные события и приключения этой обаятельной семьи.

