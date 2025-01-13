Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Дети перемен"?

Сколько сезонов в сериале "Дети перемен"?

Олег Скрынько 13 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Дети перемен» - одна из главных отечественных новинок 2024 года, финал которой состоялся 2 января 2025 года. В общей сложности сериал Start включает в себя один сезон, после чего завершился.

В центре сюжета Юра, Руслан и Пётр — братья, которых объединяет общая мать, водитель троллейбуса, старающаяся сплотить своих непохожих сыновей в крепкую семью. Кажется, они готовы защищать друг друга до последнего, но за окном 1995 год, эпоха быстрых денег, подпольных клубов и жестоких разборок. У каждого брата свои секреты и друзья, а мир вокруг рушится: заводы закрываются, дворцы культуры пустеют, и вместе с этим начинает трещать по швам и семья Флоры. Сериал точно воспроизводит эпоху и предлагает увлекательный сюжет, который не дает заскучать до самой развязки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дети перемен
Дети перемен драма
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше