Сколько сезонов в сериале "Дети перемен"?

Наш ответ:

«Дети перемен» - одна из главных отечественных новинок 2024 года, финал которой состоялся 2 января 2025 года. В общей сложности сериал Start включает в себя один сезон, после чего завершился.



В центре сюжета Юра, Руслан и Пётр — братья, которых объединяет общая мать, водитель троллейбуса, старающаяся сплотить своих непохожих сыновей в крепкую семью. Кажется, они готовы защищать друг друга до последнего, но за окном 1995 год, эпоха быстрых денег, подпольных клубов и жестоких разборок. У каждого брата свои секреты и друзья, а мир вокруг рушится: заводы закрываются, дворцы культуры пустеют, и вместе с этим начинает трещать по швам и семья Флоры. Сериал точно воспроизводит эпоху и предлагает увлекательный сюжет, который не дает заскучать до самой развязки.