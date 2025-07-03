Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Чужой»?

Сколько сезонов в сериале «Чужой»?

Олег Скрынько 3 июля 2025 Дата обновления: 3 июля 2025
Наш ответ:

«Чужой» — российский детективно-драматический сериал, премьера которого состоялась в 2023 году. Проект включает один сезон, который насчитывает 16 эпизодов по 52 минуты каждый. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER, «Иви» и «Кино1ТВ».

По сюжету успешному банкиру Владимиру Орлову приходится бежать из страны, чтобы увернуться от правосудия. Однако он осознает, что шанс остаться в живых невелик. Скрываясь от преследования и экс-партнеров, он прибывает в городок вблизи границы с Финляндией. Там он выдает себя за майора полиции и начинает расследовать местные преступления. В то же время он всегда на чеку, поскольку за ним охотится московская полиция и киллеры.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужой
Чужой боевик, криминал, детектив
2014, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше