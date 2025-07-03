Сколько сезонов в сериале «Чужой»?

Наш ответ:

«Чужой» — российский детективно-драматический сериал, премьера которого состоялась в 2023 году. Проект включает один сезон, который насчитывает 16 эпизодов по 52 минуты каждый. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», PREMIER, «Иви» и «Кино1ТВ».



По сюжету успешному банкиру Владимиру Орлову приходится бежать из страны, чтобы увернуться от правосудия. Однако он осознает, что шанс остаться в живых невелик. Скрываясь от преследования и экс-партнеров, он прибывает в городок вблизи границы с Финляндией. Там он выдает себя за майора полиции и начинает расследовать местные преступления. В то же время он всегда на чеку, поскольку за ним охотится московская полиция и киллеры.