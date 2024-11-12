Сколько сезонов в сериале «Чужие секреты»?

Наш ответ:

«Чужие секреты» — турецкий детективный сериал, премьера которого состоялась осенью 2023 года. Проект на данный момент включает два сезона. Второй выходит в настоящее время.



Действие разворачивается в пригороде Стамбула, где проживают богатейшие люди. При этом главными действующими лицами выступают не только они, но и прислуга, работающая в роскошных особняках. Привычный ход событий в этом районе меняется после смерти красавицы Мерьем, которая покончила с собой, спрыгнув с большой высоты. Однако возникает подозрение, что гибель Мерьем на самом деле не была простым самоубийством. Подруги Мерьем и журналист Хараман пытаются выяснить, в чем же истинная причина трагедии. Возможно, за ней стоят темные тайны влиятельных господ.