Сколько сезонов в сериале «Чужие секреты»?

Олег Скрынько 12 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Чужие секреты» — турецкий детективный сериал, премьера которого состоялась осенью 2023 года. Проект на данный момент включает два сезона. Второй выходит в настоящее время.

Действие разворачивается в пригороде Стамбула, где проживают богатейшие люди. При этом главными действующими лицами выступают не только они, но и прислуга, работающая в роскошных особняках. Привычный ход событий в этом районе меняется после смерти красавицы Мерьем, которая покончила с собой, спрыгнув с большой высоты. Однако возникает подозрение, что гибель Мерьем на самом деле не была простым самоубийством. Подруги Мерьем и журналист Хараман пытаются выяснить, в чем же истинная причина трагедии. Возможно, за ней стоят темные тайны влиятельных господ.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужие секреты
Чужие секреты драма, комедия, детектив
2023, Турция
0.0
