Сколько сезонов в сериале «Чужестранка»?

«Чужестранка» — британо-американский драматический сериал с элементами фантастики, основанный на одноименном цикле романов Дианы Джин Гэблдон. Шоу дебютировало в августе 2014 года.
Проект состоит из восьми сезонов. Заключительный стартует 6 марта 2026 года и будет включать десять эпизодов.
Шоу повествует о девушке по имени Клэр Рэндалл, которая служила медсестрой в Британской армии время Второй мировой войны. Поехав в Инвенесс, Шотландия, она необъяснимым образом переносится из 1945 года в 1743 год. Там она встречает шотландца Джейми Фрейзера, который становится ее возлюбленным.
