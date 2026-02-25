Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Чужестранка»?

Сколько сезонов в сериале «Чужестранка»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 февраля 2026 Дата обновления ответа: 25 февраля 2026

«Чужестранка» — британо-американский драматический сериал с элементами фантастики, основанный на одноименном цикле романов Дианы Джин Гэблдон. Шоу дебютировало в августе 2014 года.

Сколько сезонов включает «Чужестранка»

Проект состоит из восьми сезонов. Заключительный стартует 6 марта 2026 года и будет включать десять эпизодов.

О чем сериал

Шоу повествует о девушке по имени Клэр Рэндалл, которая служила медсестрой в Британской армии время Второй мировой войны. Поехав в Инвенесс, Шотландия, она необъяснимым образом переносится из 1945 года в 1743 год. Там она встречает шотландца Джейми Фрейзера, который становится ее возлюбленным.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужестранка
Чужестранка приключения, мелодрама, фантастика
2014, США
8.0
