Сколько сезонов в сериале "Чисто английские убийства"?

Сериал «Чисто английские убийства» насчитывает 24 сезона. Это британский детективный телепроект, начавшийся в 1997 году и продолжающийся по сей день. В каждой серии — отдельное расследование, разворачивающееся в вымышленном английском графстве, а в центре событий — главный инспектор, меняющийся с течением времени. Сериал известен своим неспешным темпом, атмосферой английской провинции и запутанными преступлениями.
Этот сериал можно назвать британским аналогом «Коломбо» — захватывающие детективные истории, разворачивающиеся среди на первый взгляд благополучных жителей графства Мидсомер. Вежливый и невозмутимый инспектор Барнаби вместе со своим эмоциональным напарником сержантом Троем расследует преступления, скрытые за фасадом ухоженных садов и внешнего спокойствия английской провинции. Основанный на книгах Кэролайн Грэм, сериал начинался с экранизаций её романов, но быстро перерос литературную основу благодаря зрительской любви. С 1997 года он продолжает раскрывать мрачные тайны за фасадом идеальной деревенской жизни, не теряя своего фирменного английского юмора.
