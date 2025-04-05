Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Чикаго в огне"?

Сколько сезонов в сериале "Чикаго в огне"?

Олег Скрынько 5 апреля 2025 Дата обновления: 5 апреля 2025
Наш ответ:

«Чикаго в огне» - один из самых популярных сериалов в США. На данный момент выпущено 13 сезонов. Премьера тринадцатого сезона состоялась 25 сентября 2024 года.

Напомним сюжет. Новобранец Питер Миллс начинает стажировку в 81-й пожарной бригаде Чикаго — именно здесь когда-то служил его отец. Он мечтает о героической судьбе, но реальность оказывается суровой: коллектив переживает смерть опытного пожарного Эндрю Дардена. Лейтенант Келли Северайд винит в трагедии Мэтью Кейси, который сам страдает из-за потери друга и разрыва с невестой. У Северайда — проблемы с зависимостью, а среди других сотрудников тоже не всё гладко: кто-то остался без жилья, кого-то обвиняют в ошибке. Несмотря на внутренние конфликты, герои продолжают рисковать собой ради спасения других.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чикаго в огне
Чикаго в огне драма, боевик
2012, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше