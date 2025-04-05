Сколько сезонов в сериале "Чикаго в огне"?

«Чикаго в огне» - один из самых популярных сериалов в США. На данный момент выпущено 13 сезонов. Премьера тринадцатого сезона состоялась 25 сентября 2024 года.
Напомним сюжет. Новобранец Питер Миллс начинает стажировку в 81-й пожарной бригаде Чикаго — именно здесь когда-то служил его отец. Он мечтает о героической судьбе, но реальность оказывается суровой: коллектив переживает смерть опытного пожарного Эндрю Дардена. Лейтенант Келли Северайд винит в трагедии Мэтью Кейси, который сам страдает из-за потери друга и разрыва с невестой. У Северайда — проблемы с зависимостью, а среди других сотрудников тоже не всё гладко: кто-то остался без жилья, кого-то обвиняют в ошибке. Несмотря на внутренние конфликты, герои продолжают рисковать собой ради спасения других.
