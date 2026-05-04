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Сколько сезонов в сериале "Чикаго в огне"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 мая 2026 Дата обновления ответа: 4 мая 2026

«Чикаго в огне» — популярный американский сериал, который выходит на экраны уже более 10 лет, сохраняя популярность.

Точное количество сезонов

В сериале «Чикаго в огне» 14 сезонов. Последний сезон стартовал в эфире 1 октября 2025 года и завершится 13 мая 2026 года.

О чем сериал:

В первый день стажировки в 81-й пожарной части новичок Питер Миллс мечтает пойти по стопам отца, когда-то служившего здесь же. Но вместо героических будней его встречает гнетущая атмосфера: месяцем ранее погиб опытный огнеборец Эндрю Дарден. Лейтенант Келли Северайд винит в трагедии командира Мэттью Кейси, а сам Кейси раздавлен потерей друга и внезапным разрывом с невестой. В довершение ко всему у Северайда явные проблемы с наркотиками, рядовой Кристофер Хэрман лишился жилья, а на парамедика Эмили Фостер заведено дело о врачебной ошибке. Но когда в Чикаго случается пожар, авария или катастрофа, эти люди отбрасывают внутренние конфликты и мчатся на вызов. Они сделают всё возможное — и даже больше, — чтобы спасти тех, кто попал в беду.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чикаго в огне
Чикаго в огне драма, боевик
2012, США
7.0
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