Сколько сезонов в сериале "Чикаго в огне"?

«Чикаго в огне» — популярный американский сериал, который выходит на экраны уже более 10 лет, сохраняя популярность.

Точное количество сезонов

В сериале «Чикаго в огне» 14 сезонов. Последний сезон стартовал в эфире 1 октября 2025 года и завершится 13 мая 2026 года.

О чем сериал: