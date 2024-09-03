Сколько сезонов в сериале «Черный пес»?

«Черный пес» — российско-белорусский драматический боевик, премьера которого состоялась в 2019 году. Сериал состоит из четырех сезонов, каждый из которых насчитывает по четыре эпизода. Продолжительность каждой серии составляет около 44 минут. Четвертый сезон вышел 20 августа 2023 года.
Проект основан на цикле романов Николая Чергинца о майоре спецназа Андрее Рубцове. Дебютный сезон повествует о том, как спецотряд во главе с Рубцовым получает миссию уничтожить террористов, лидером которых является крупнейший торговец оружием в лице Грэга Бриннера. Рубцов и его команда отправляются для этого в Сирию. Операция проходит успешно, Бриннер схвачен. Однако вследствие предательства «союзника» группа Рубцова гибнет. Сам герой остается в живых, но ничего не помнит. Вернувшись в Россию, он пытается выследить Бриннера. Помогает ему работница антитеррористической организации Ольга Смирнова.
