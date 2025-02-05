Сколько сезонов в сериале "Чернобыль: Зона отчуждения"?

Наш ответ:

"Чернобыль: Зона отчуждения" – российский мистический сериал, включавший в себя всего два сезона.



Кратко напомним вам, о чем шла речь в телесериале. История начинается с вечеринки в квартире обеспеченного Паши. В гостях его друг Леша, его бойкая девушка Настя и Гоша, которого позвали починить интернет. Но связь не восстанавливается, и Паша вызывает мастера. После его ухода обнаруживается пропажа крупной суммы денег. Друзья выясняют, что вор направляется в Припять, и отправляются за ним. По пути их ждет череда странных и пугающих событий: они сталкиваются с убийцей, призраком, опасными дальнобойщиками. Вскоре они оказываются в зоне отчуждения, где попадают в аномалию. Пытаясь выбраться, герои внезапно оказываются в 1986 году. Там они встречают майора КГБ Костенко, который хочет изменить ход истории и предотвратить катастрофу на ЧАЭС. Но вмешательство в прошлое может привести к неожиданным последствиям.