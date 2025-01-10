Меню
Сколько сезонов в сериале «Черная любовь»?

Олег Скрынько 10 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Черная любовь» — известный турецкий сериал в жанре остросюжетной драмы. Шоу стартовало в эфире в октябре 2015 года, а заключительный эпизод вышел 21 июня 2017 года. В России сериал в настоящее время доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, KION, «Иви», «Смотрешка» и Wink. «Черная любовь» состоит из двух сезонов. Общее число серий — 244 (хронометраж каждой составляет в районе 42–45 минут). В центре сюжета — влюбившиеся друг в друга Нихан и Кемаль. Нихан является дочерью крупного бизнесмена, который оказался на грани банкротства, тогда как Кемаль — сын обычного парикмахера. Проблема не только в разном социальном статусе главных героев, но и в том, что Нихан вынуждают выйти замуж за несимпатичного Эмира.

