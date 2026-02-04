Сколько сезонов в сериале "Бриджертоны"?

«Бриджертоны» — одна из самых популярных мелодрам в США на сегодняшний день, которую смотрят зрители всего мира.

Количество сезонов в мелодраме «Бриджертоны»

В сериале «Бриджертоны» 4 сезона, каждый из которых включает в себя восемь эпизодов.



Премьера 4 сезона состоялась 29 января 2026 года, а его финал запланирован на 26 февраля 2026 года.



Стриминга заранее продлил сериал на 5 и 6 сезоны, выход которых запланирован на ближайшие годы.



Также напоминаем о том, что в 2023 году свет увидел спин-офф сериала под названием «Королева Шарлотта: История Бриджертонов».

О чем сериал:

События сериала разворачиваются в Лондоне эпохи Регентства, однако это альтернативная версия истории, где расовое равноправие уже состоялось. Представители разных рас являются полноправными аристократами и членами высшего общества.



В центре сюжета — большая и яркая семья Бриджертонов: четыре брата и четыре сестры. Их главная задача в этом светском сезоне — найти свою любовь и удачно устроить свою судьбу среди балов, интриг и соперничества.



Особую пикантность всему происходящему придаёт анонимная сплетница леди Уислдаун (её закадровый голос озвучивает Джули Эндрюс). Её скандальные хроники, где она раскрывает самые потаённые секреты знати, держат в напряжении весь высший свет.

Исторические несоответствия:

Как пояснил создатель шоу, такая альтернативная реальность была вдохновлена историческими дискуссиями о возможном африканском происхождении королевы Шарлотты. В мире сериала её смешанный брак с королём стал тем преобразующим событием, которое открыло путь к титулам и равенству для многих цветных людей в обществе.