Сколько сезонов в сериале «Большая маленькая ложь»?

«Большая маленькая ложь» — американская детективно-криминальная драма, выходившая на канале HBO в 2017–2019 годах. Проект основан на одноименном романе Лианы Мориарти. Сериал состоит из двух сезонов. Оба включают по семь эпизодов. В России шоу доступно для просмотра во многих онлайн-кинотеатрах, среди которых Okko, «Кинопоиск», Amediateka, Wink, KION, «Иви», «Кино1ТВ».
Действие разворачивается в небольшой городе в Калифорнии. В местной школе случается загадочное убийство. В дальнейшем излагаются события нескольких месяцев, которые предшествовали трагедии. В центре сюжета — пять семейств, чьи дети ходят в эту школу. Ключевыми персонажами выступают матери детей.
