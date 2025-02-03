Меню
Сколько сезонов в сериале «Бесстыжие»?

Олег Скрынько 3 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Бесстыжие» — популярный американский драматический сериал, выходивший в 2011–2022 годах. Проект представляет собой ремейк одноименного британского шоу. Состоят «Бесстыжие» из одиннадцати сезонов. Общее количество эпизодов — 134. Сериал повествует об алкоголике и наркомане Фрэнке Галлагере, а также о его шестерых детях — Фионе, Филиппе, Иэне, Дебби, Карле и Лиаме. Пока Фрэнк пребывает в запое, под кайфом или в очередной передряге, дети учатся выживать, полагаясь исключительно на самих себя. Также в сериале показана жизнь соседей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бесстыжие
Бесстыжие драма, комедия, криминал
2011, США
7.0
