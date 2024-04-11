Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Беспринципные»?

Олег Скрынько 11 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Беспринципные» — российский комедийный сериал, стартовавший в октябре 2020 года. На данный момент шоу состоит из четырех сезонов, последний из которых идет в настоящее время. Премьера заключительного эпизода четвертого сезона состоится 16 мая. Каждый из сезонов состоит из восьми серий. Кроме того, в марте 2023 года в прокат вышел полнометражный фильм «Беспринципные в деревне», который является полноценной частью сериала — можно считать, что это сезон под номером 3,5. Дело в том, что в этой картине вводятся новые персонажи, которые играют важную роль в четвертом сезоне.

Франшиза «Беспринципные» повествует о жизни группы богатых москвичей, проживающих на Патриарших прудах. Эта история полна плутовских приключений и комичных ситуаций. В актерском составе задействованы многие звезды современного российского кино. В их числе Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Милош Бикович и другие.

