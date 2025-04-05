Меню
Сколько сезонов в сериале "Банды Лондона"?

Олег Скрынько 5 апреля 2025 Дата обновления: 5 апреля 2025
Наш ответ:

«Банды Лондона» - популярный британский сериал, который выходит на экраны с 2020 года. В общей сложности криминальный экшен насчитывает 3 сезона. Третий целиком вышел на экраны 20 марта 2025 года.

Он правил преступным Лондоном два десятилетия — держа под контролем сделки, криминальные группировки и поддерживая хрупкий порядок в мире, где легко сорваться в хаос. Но после его убийства всё рушится. Власть становится вакантной, и первым, кто решает занять трон, становится сын погибшего. Он объединяется с влиятельной семьёй, но даже этого мало, чтобы сдержать наступление: албанцы, курды, наркокартели — все активизируются, чувствуя безнаказанность. Ситуацию осложняет и то, что в доверие входит полицейский под прикрытием. Здесь каждый жест может стоить жизни, а предательство становится такой же валютой, как и преданность. Брутальный экшен с кровавым стилем и настоящей драмой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Банды Лондона
Банды Лондона драма, криминал, триллер
2020, Великобритания
8.0
