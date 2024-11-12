Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале «Балабол»?

Сколько сезонов в сериале «Балабол»?

Олег Скрынько 12 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Балабол» — российский криминальный сериал с элементами комедии, который выходит на канале НТВ. Шоу стартовало еще в 2014 году. На данный момент проект включает семь сезонов, тогда как еще два находятся в производстве. Премьера восьмого сезона, который будет насчитывать 24 эпизода, состоится в телесезоне 2024/2025.

В восьмом сезоне главный герой в лице опера Сани Балабола вновь возьмется за разные дела и в который раз окажется в большой опасности. В жизни Сани появляется экс-подполковник милиции дядя Митя. Именно он некогда вдохновил Саню стать следователем. Дядя Митя погружается в воспоминания и начинает вмешиваться в работу Сани. В то же время Марьям, которая вернулась в город в седьмом сезоне, открыла собственную охранную службу. У Кузнечика и Маши вновь не ладится личная жизнь, тогда как Зоя и Джордж продолжают попадать в проблемные ситуации.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Балабол 8
Балабол 8 детектив, комедия
2024, Россия
0.0
Балабол
Балабол комедия, криминал, детектив
2014, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше