Сколько сезонов в сериале «Балабол»?

Наш ответ:

«Балабол» — российский криминальный сериал с элементами комедии, который выходит на канале НТВ. Шоу стартовало еще в 2014 году. На данный момент проект включает семь сезонов, тогда как еще два находятся в производстве. Премьера восьмого сезона, который будет насчитывать 24 эпизода, состоится в телесезоне 2024/2025.



В восьмом сезоне главный герой в лице опера Сани Балабола вновь возьмется за разные дела и в который раз окажется в большой опасности. В жизни Сани появляется экс-подполковник милиции дядя Митя. Именно он некогда вдохновил Саню стать следователем. Дядя Митя погружается в воспоминания и начинает вмешиваться в работу Сани. В то же время Марьям, которая вернулась в город в седьмом сезоне, открыла собственную охранную службу. У Кузнечика и Маши вновь не ладится личная жизнь, тогда как Зоя и Джордж продолжают попадать в проблемные ситуации.