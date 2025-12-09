Сколько сезонов в сериале "Анатомия страсти"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 декабря 2025 Дата обновления ответа: 9 декабря 2025

«Анатомия страсти» — культовый медицинский сериал, который продолжает выходить на телеэкраны.

Синопсис гласит:

В самом сердце сюжета — начинающий хирург Мередит Грей, пытающаяся выйти из тени своей матери — знаменитой врачини Эллис Грей. Вместе с такими же молодыми коллегами она погружается в напряжённый мир больницы «Сиэтл Грейс» (позже — «Грей Слоан Мемориал»). Их жизнь — это вихрь из срочных операций, сложных диагнозов и врачебных ошибок, за которые приходится платить высокую цену.

Сколько сезонов в сериале «Анатомия страсти»

На данный момент в эфир вышло 22 сезона. Вот подробный список с датами релиза:

  • Сезон 1 (2005)
  • Сезон 2 (2005–2006)
  • Сезон 3 (2006–2007)
  • Сезон 4 (2007–2008)
  • Сезон 5 (2008–2009)
  • Сезон 6 (2009–2010)
  • Сезон 7 (2010–2011)
  • Сезон 8 (2011–2012)
  • Сезон 9 (2012–2013)
  • Сезон 10 (2013–2014)
  • Сезон 11 (2014–2015)
  • Сезон 12 (2015–2016)
  • Сезон 13 (2016–2017)
  • Сезон 14 (2017–2018)
  • Сезон 15 (2018–2019)
  • Сезон 16 (2019–2020)
  • Сезон 17 (2020–2021)
  • Сезон 18 (2021–2022)
  • Сезон 19 (2022–2023)
  • Сезон 20 (2024)
  • Сезон 21 (2024-2025)
  • Сезон 22 (2025-2026)

