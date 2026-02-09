Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "Американский папаша"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 9 февраля 2026 Дата обновления ответа: 9 февраля 2026

«Американский папаша» — один из самых известных мультсериалов в США, который продолжает выходить по сей день, сохраняя популярность во всем мире.

Количество сезонов в мультсериале

В сериале «Американский папаша» 21 сезон. Последний на сегодняшний день сезон стартует 22 февраля 2026 года.

О чем сериал:

«Американский папаша» — это сатирический мультсериал о Стэне Смите, патологически самоуверенном агенте ЦРУ, который навязывает своей семье ультраконсервативные, параноидальные и часто абсурдные взгляды под видом «истинно американских» ценностей.

Его семья — это живая пародия на дисфункциональную американскую ячейку общества: наивная жена Франсин, бунтующая хиппи-дочь Хейли, тщеславный сын-неудачник Стив, циничный инопланетянин Роджер, скрывающийся под маской беглеца, и разговорчивая рыбка Клаус с мозгом немецкого спортсмена.

Юмор строится на безумном смешении шпионских авантюр, гипертрофированного политического сарказма и абсурдных семейных ситуаций, которые разоблачают лицемерие американской политики, массовой культуры и традиционного уклада жизни через призму нелепых и эгоцентричных поступков главного героя.

