Сколько сезонов в сериале «Алиса в Пограничье»?

«Алиса в Пограничье» — игровой научно-фантастический триллер, выходящий на стрим-сервисе Netflix. На данный момент шоу насчитывает два сезона, тогда как третий должен выйти в сентябре 2025 года. Первый и второй сезоны включают по восемь эпизодов, так что можно предположить, что в третьем будет такое же количество серий. Проект основан на одноименной манге Харо Асо. Также существует анимационный мини-сериал, вышедший в 2014–2015 годах.



По сюжету молодой безработный геймер Рёхэй Арису уходит из дома, после очередной ссоры с отцом и старшим братом. Рёхэй встречается со своими лучшими друзьями, которые тоже испытывают проблемы с социализацией и нахождением постоянной работы. Троица видит странный фейерверк в токийском районе Сибуя, после чего они оказываются в другой реальности. В дальнейшем им приходится стать участниками жестоких игр на выживание.