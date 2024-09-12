Меню
Сколько сезонов в сериале "911 служба спасения"?

Сколько сезонов в сериале "911 служба спасения"?

Олег Скрынько 12 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"911: служба спасения" - популярный американский телесериал, посвященный людям, каждый день спасающим человеческие жизни. Сериал очень понравился зрителям, поэтому продолжает выходить по сей день. В общей сложности на данный момент снято восемь сезонов. Последний начнет выходить 26 сентября 2024 года.

Сериал сосредоточится на работе полицейских, медиков «Скорой помощи» и пожарных. Эти герои каждый день сталкиваются с опасностями и оказываются в самых шокирующих ситуациях, выполняя свой долг и рискуя жизнью. Их основная цель — обеспечивать безопасность на улицах и помогать всем нуждающимся. Полицейские, пожарные и парамедики работают вместе в сложных условиях большого города, стараясь справляться с проблемами в личной жизни, одновременно спасая тех, кто оказался в уязвимом положении.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

911 служба спасения
911 служба спасения драма, боевик, криминал
2018, США
8.0
