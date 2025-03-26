Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в сериале "911 служба спасения"?

Сколько сезонов в сериале "911 служба спасения"?

Олег Скрынько 26 марта 2025 Дата обновления: 26 марта 2025
Наш ответ:

«911 служба спасения» - культовый американский сериал, продолжающий выходить в эфир прямо сейчас. В общей сложности драма состоит из восьми сезонов. Будет ли у популярного шоу продолжение, неизвестно.

Напомним о сюжете. Сериал показывает будни экстренных служб — полиции, скорой помощи и пожарных, которые ежедневно сталкиваются с опасными и непредсказуемыми ситуациями. Они рискуют жизнями, охраняя безопасность города и приходя на помощь тем, кто оказался в беде. Полицейские, пожарные и медики работают в тесной связке, балансируя между долгом и личными проблемами. Спасая людей в самых уязвимых моментах, они сами порой оказываются на грани, но продолжают бороться, ведь их работа — это не просто профессия, а призвание.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

911 служба спасения
911 служба спасения драма, боевик, криминал
2018, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше