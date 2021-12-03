Сколько сезонов в русском сериале «Ветреная женщина»?

Мелодраматический сериал состоит из 1 сезона (12 серий). Главный герой Никита Горелов работает в успешной фирме. Будущее молодого человека, казалось бы, предопределено – в скором времени он женится на дочери своего начальника и когда-нибудь унаследует от него кресло руководителя. Но в эту идеальную, тщательно спланированную жизнь неожиданно врывается незнакомка по имени Лиля. Случайное знакомство с ней оборачивается для Никиты крупными неприятностями, но вместе с тем парень понимает, что в лице Лили встретил свою любовь…
Главные роли в сериале исполнили молодые российские актеры Кирилл Жандаров, Валерия Ходос, Ольга Атанасова.
