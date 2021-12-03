Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в русском сериале «Ветреная женщина»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 16 апреля 2025
Наш ответ:

Мелодраматический сериал состоит из 1 сезона (12 серий). Главный герой Никита Горелов работает в успешной фирме. Будущее молодого человека, казалось бы, предопределено – в скором времени он женится на дочери своего начальника и когда-нибудь унаследует от него кресло руководителя. Но в эту идеальную, тщательно спланированную жизнь неожиданно врывается незнакомка по имени Лиля. Случайное знакомство с ней оборачивается для Никиты крупными неприятностями, но вместе с тем парень понимает, что в лице Лили встретил свою любовь…

Главные роли в сериале исполнили молодые российские актеры Кирилл Жандаров, Валерия Ходос, Ольга Атанасова.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Kirill Zhandarov
Валерия Ходос
Валерия Ходос
Valeriya Khodos
Ольга Лукьяненко
Olga Lukyanenko
