Сколько сезонов в мультсериале «Леди Баг и Супер-Кот»?

«Леди Баг и Супер-Кот» — французский супергеройский анимационный сериал для всей семьи, стартовавший в 2015 году. В настоящее время шоу насчитывает шесть сезонов. Премьера шестого сезона состоялась 24 января 2025 года. В нем будет 26 эпизодов. Таким образом, общее количество серий достигнет 157. Кроме того, франшиза включает ряд специальных эпизодов (на данный момент 3), полнометражный мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (2023) и трехминутный аниме-фильм «Леди Баг PV». В России мультсериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», Okko, KION и «24ТВ».
