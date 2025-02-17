Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов в мультсериале «Леди Баг и Супер-Кот»?

Олег Скрынько 17 февраля 2025 Дата обновления: 17 февраля 2025
Наш ответ:

«Леди Баг и Супер-Кот» — французский супергеройский анимационный сериал для всей семьи, стартовавший в 2015 году. В настоящее время шоу насчитывает шесть сезонов. Премьера шестого сезона состоялась 24 января 2025 года. В нем будет 26 эпизодов. Таким образом, общее количество серий достигнет 157. Кроме того, франшиза включает ряд специальных эпизодов (на данный момент 3), полнометражный мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» (2023) и трехминутный аниме-фильм «Леди Баг PV». В России мультсериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», Okko, KION и «24ТВ».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы семейный, анимация
2023, США / Франция / Япония
7.0
Леди Баг и Супер-кот
Леди Баг и Супер-кот комедия, боевик, фэнтези
2015, Франция/Южная Корея/Япония/США
7.0
