Сколько сезонов в мультсериале "Гриффины"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 февраля 2026 Дата обновления ответа: 10 февраля 2026

«Гриффины» — американский мультсериал, который выходит на экраны свыше четверти века, не теряя популярности.

Точное количество сезонов

В мультсериале «Гриффины» 24 сезона. Последний сезон стартовал на ТВ 15 февраля 2026 года.

О чем сериал:

Это абсурдная анимационная сага о Гриффинах — самой дисфункциональной семье в вымышленном Куахоге. Главой семьи является Питер, инфантильный и неуклюжий сладкоежка, чьи безумные планы постоянно ввергают домашних в хаос. Его жена Лоис пытается сохранить рассудок и порядок. Их дети: мечтательный и неудачливый подросток Крис, умная, циничная и саркастичная дочь Мэг, а также говорящий и куда более интеллектуальный, чем Питер, младенец-вундеркинд Стьюи, который одержим идеей убийства матери. Завершает семью антропоморфный пёс Брайан — пьющий, пишущий романы интеллектуал. Сюжеты вращаются вокруг их повседневного абсурда, безумных приключений и бесконечных пародий на поп-культуру.

В чем феномен шоу

Феномен шоу — в его уникальном алхимическом коктейле. Это не просто «анимационный ситком». Его основа — беспощадная, многослойная сатира на американскую семью, общество и особенно на поп-культуру, с тысячами метких, иногда односекундных отсылок. Шоу ломает все табу, его юмор часто чёрный, провокационный и сюрреалистичный.

При этом, несмотря на всю абсурдность, в семье Гриффинов есть неожиданная доля сердечности и преданности — они искренне любят друг друга в своём странном формате. Этот контраст между циничным юмором и редкими моментами искренних семейных ценностей, упакованный в быстрый, насыщенный гэгами формат, и создал культовый статус шоу, которое любят за его интеллектуальную дерзость и эмоциональную непредсказуемость.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гриффины
Гриффины комедия, семейный
1999, США
8.0
