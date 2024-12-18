Сколько сезонов у шоу "Звезды в джунглях"?

«Звёзды в джунглях» — российское реалити-шоу, стартовавшее на телеканале ТНТ 22 сентября 2024 года. На данный момент выпущен один сезон, состоящий из 14 серий, каждая продолжительностью около 120 минут.
В шоу 19 российских знаменитостей отправляются в джунгли Колумбии, где их ожидают экстремальные условия и разнообразные испытания. Участники зарабатывают монеты, преодолевая физические и психологические трудности, сталкиваясь с дикими животными и опасными насекомыми. Заработанные монеты можно использовать для покупки еды или добавить в общий призовой фонд, максимальная сумма которого может превышать 30 миллионов рублей. Каждую неделю один из участников покидает проект по результатам голосования, что приводит к интригам, конфликтам и формированию коалиций. Ведущими шоу являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Авторизация по e-mail