Сколько сезонов у шоу "Звезды в джунглях"?

Олег Скрынько 18 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Звёзды в джунглях» — российское реалити-шоу, стартовавшее на телеканале ТНТ 22 сентября 2024 года. На данный момент выпущен один сезон, состоящий из 14 серий, каждая продолжительностью около 120 минут.

В шоу 19 российских знаменитостей отправляются в джунгли Колумбии, где их ожидают экстремальные условия и разнообразные испытания. Участники зарабатывают монеты, преодолевая физические и психологические трудности, сталкиваясь с дикими животными и опасными насекомыми. Заработанные монеты можно использовать для покупки еды или добавить в общий призовой фонд, максимальная сумма которого может превышать 30 миллионов рублей. Каждую неделю один из участников покидает проект по результатам голосования, что приводит к интригам, конфликтам и формированию коалиций. Ведущими шоу являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.

