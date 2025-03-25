Меню
Сколько сезонов и выпусков в шоу «Один в один»?

Олег Скрынько 25 марта 2025 Дата обновления: 25 марта 2025
Наш ответ:

«Один в один» — популярное отечественное шоу, которое стартовало в эфире еще в 2013 году. С тех пор вышли шесть сезонов. Общее число выпусков — 68. Также шоу включает семь выпусков «Один в один. Лучшее».

«Один в один» представляет собой шоу перевоплощений, созданное по международному формату Your Face Sounds Familiar. Первый сезон вышел на Первом канале, а затем проект переехал на канал «Россия 1». Каждую неделю 10 участников превращаются в известных музыкантов, копируя не только внешний облик, но и голос, манеру движений и повадки. В этом им помогают гримеры, хореографы и специалисты по сценическому искусству. Итог выступлений оценивает жюри, выставляя баллы от 2 до 12 по системе, аналогичной голосованию на «Евровидении». Последний на сегодняшний день сезон шоу начал выходить в 2025 году.

