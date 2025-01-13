Сколько сезонов у сериала "Прометей"?

«Прометей» - новый отечественный сериал 2024 года, премьера которого состоялась на «Кинопоиске» 5 декабря. В общей сложности были выпущены восемь эпизодов первого сезона, показ которых завершился 2 января 2025 года. Второй сезон так и не был анонсирован. Таким образом, сериал «Прометей» состоит из одного единственного сезона.
По сюжету экс-сотрудник спецслужб Шапошников берётся за дело исчезнувшего в 1998 году пассажирского самолёта. Неожиданно прошлое переплетается с настоящим, когда один из пассажиров пропавшего рейса выходит на связь со своей семьёй. К расследованию подключается журналистка Анна, обладающая уникальной способностью замечать то, что другие упускают. Вместе они узнают детали, которые переворачивают историю с ног на голову.
