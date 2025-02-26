Сколько сезонов у сериала "День шакала"?

«День шакала» - британский шпионский сериал, вышедший на экраны под занавес 2024 года. Сериал состоит из одного сезона, включившего в себя десять эпизодов. Однако триллер настолько полюбился публике, что наверняка получит продолжение. Впрочем, точной информации о втором сезоне все еще нет.
Напомним сюжет сериала. В Мюнхене снайпер ликвидирует ультраправого политика с невероятно дальней дистанции. Обстоятельства преступления привлекают внимание британской разведки, и одна из сотрудниц MI6, заподозрив связь стрелка с известным ей оружейником, начинает расследование. Тем временем сам убийца, использующий позывной Шакал, уже размышляет над новым заказом. Его следующая цель — миллиардер-технарь, намеренный раскрыть программу, способную сделать все финансовые операции прозрачными.
Авторизация по e-mail