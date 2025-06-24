Меню
Сколько сезонов и сколько серий в сериале "Брак по завещанию"?

Олег Скрынько 24 июня 2025 Дата обновления: 25 июня 2025
Наш ответ:

«Брак по завещанию» - драматический телесериал, который начал выходить в 2010 году. Сериал транслировался на Первом канале в течение четырех лет. Последний эпизод, ставший финальным, вышел на телеэкраны в 2014 году. В общей сложности на экраны вышли 3 сезона, состоящие из 29 эпизодов.

Напомним сюжет сериала, который стал народным хитом. Иногда жизнь идёт наперекосяк, а порой судьба неожиданно открывает дверь к мечте. Так случается с Сашей Козинцевой: по завещанию британского миллионера Теренса Харпера ей причитается целых 9 миллионов фунтов! Однако, чтобы получить это состояние, Саше придётся выполнить одно непростое условие. Испытание будет не из лёгких — но ради такого шанса стоит рискнуть!

Брак по завещанию
Брак по завещанию драма, мелодрама
2010, Россия
