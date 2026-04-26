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Сколько сезонов и серий всего в сериале «Жизнь как приговор»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

В сериале 2 сезона и 32 серии в общей сложности. Первый сезон — 11 эпизодов (2007), второй — 21 эпизод (2008–2009). Каждая серия длится около 42–45 минут.

Сериал выходил на канале NBC с 2007 по 2009 год. В мае 2009-го канал объявил о закрытии проекта, так что третьего сезона не было и не будет.

Несмотря на небольшое количество серий, «Жизнь как приговор» (оригинальное название — Life) собрал преданную аудиторию. В первом сезоне среднее число зрителей составляло около 8 миллионов, во втором — около 5,8 миллиона. Критики высоко оценили работу Дэмиэна Льюиса в роли детектива Чарли Круза, а в 2008 году сериал получил награду Американского института киноискусства.

На весь сериал уйдёт примерно 24 часа просмотра — вполне реально уложиться за пару недель при неспешном темпе.

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