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Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов и серий всего в сериале «Мы все мертвы»?

Сколько сезонов и серий всего в сериале «Мы все мертвы»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

На данный момент (апрель 2026) вышел 1 сезон из 12 серий. Премьера состоялась 28 января 2022 года на Netflix.

Второй сезон подтверждён — об этом объявили ещё в июне 2022 года. Съёмки начались в июле 2025 года и завершились в феврале 2026-го. Ожидаемая дата выхода — конец 2026 или начало 2027 года. Точную дату Netflix пока не назвал.

Каждая серия первого сезона длится около часа — то есть на весь сезон уйдёт примерно 12 часов. По меркам корейских сериалов — формат стандартный. Если вы ещё не начинали — самое время: ко второму сезону как раз успеете.

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Мы все мертвы
Мы все мертвы драма, ужасы, дорама
2022, Южная Корея
7.0
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